Названо место России в рейтинге стран по уровню безработицы

По итогам первого квартала 2025 года Россия стала второй среди крупнейших экономик мира по уровню безработицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

В январе-марте уровень безработицы в России составил 2,3 процента. Лидером среди крупнейших экономик мира по этому показателю за отчетный период оказалась Мексика, где нетрудоустроенными числились лишь 2,2 процента от трудоспособного населения. Топ-3 замкнула Япония с показателем в 2,5 процента.

Безработица ниже 3 процентов среди крупнейших экономик мира в начале 2025 года была зафиксирована еще только в Южной Корее. В этой стране показатель за отчетный период упал сразу на 0,8 процентного пункта, что стало наибольшим снижением среди всех государств «Большой двадцатки» (G20). Единственной страной в рейтинге, где уровень безработицы достиг двузначного уровня, оказалась Южно-Африканская Республика (ЮАР). Там показатель составил 32,9 процента.

Россиянам предсказали рост безработицы

Несмотря на низкий уровень безработицы в России, экономика РФ продолжает испытывать острый кадровый дефицит. Нехватка квалифицированных сотрудников охватила практически все ключевые отрасли. Выход из кризисного положения российские власти видят в активном внедрении роботов.

Массовая замена сотрудников роботами, по мнению замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина, позволила бы работодателям не тратить много времени на поиски опытных сотрудников. Несмотря на это, в Госдуме решили урезать расходы бюджета на эти цели в 2025 году на 1,7 миллиарда рублей из-за падения поступлений в казну.