Эр-Рияд начал ценовую войну за долю мирового нефтяного рынка

Саудовская Аравия начала реализацию стратегии по долгосрочной ценовой войне для восстановления доли мирового нефтяного рынка. Об этом сообщил глава отдела сырьевых исследований Bank of America Corp. Франсиско Бланш в интервью Bloomberg Television.

«Эта ценовая война не будет короткой и резкой, скорее, она будет продолжительной и постепенной», — подчеркнул он.

По его словам, подобное решение отражает стремление Саудовской Аравии отобрать долю рынка у американских сланцевых месторождений.

Бланш добавил, что страна также работает над тем, чтобы вернуть себе долю рынка у других членов ОПЕК+.

Ранее Минфин сообщил, что Россия снизила нефтегазовые доходы в мае на 35,4%.