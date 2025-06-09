Биржи Европы завершили торги в минусе

В понедельник, 9 июня, основные фондовые индексы Европы завершили торги в минусе. Это следует из данных бирж.

Так, британский индекс FTSE 100 упал до 8 832,28 пункта (-0,06%), немецкий DAX - до 24 174,32 пункта (-0,54%), а французский CAC 40 - до 7 91,47 пункта (-0,17%).

Напомним, что сегодня на Мосбирже июньский фьючерс на доллар неожиданно рухнул более чем на 8% всего за одну минуту. Подобная аномалия случились и с более длинными контрактами (к примеру, с исполнением в сентябре и ноябре).