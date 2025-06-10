Финансисты спрогнозировали реальную инфляцию по итогам 2025 года

Официальная инфляция в России по итогам 2025 года составит 7%, а реальная — 13–14%. такой прогноз для «Газеты.Ru» сделал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его словам, это соответствует замедлению темпов роста цен примерно на 20%. Но у россиян такая динамика может ощущаться по-разному.

Эксперт отметил, что инфляция у каждого потребителя своя, и она зависит от того, что, где и как часто вы покупаете. Люди замечают в первую очередь рост цен на те товары, которые покупают каждый день.По оценке ЦБ, годовая инфляция по состоянию на 2 июня 2025 года замедлилась до 9,8%.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 20 по 26 мая замедлилась до 9,78 с 9,9% на предыдущей неделе.