Стало известно, почему европейскому бизнесу не стоит покидать Россию

Для иностранных, в основном европейских, компаний, которые продолжают работать в России, есть несколько ключевых факторов. Среди них — размер рынка, его перспективы и положительный тренд, сообщает РБК со ссылкой на исследование Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России».

Индекс деловой активности, который рассчитывает Агентство экономических новостей, составил 127 пунктов из 200 возможных, что повторяет результат 2024 года. Наилучшие показатели индекса были зафиксированы в 2012 году — 159 пунктов, в 2011-м — 155 пунктов и в 2021-м — 145 пунктов. В кризисном 2022 году индекс упал до 80 пунктов, а в 2012–2015 годах находился на уровне 115 и 106 пунктов соответственно.

По словам генерального директора АЕБ Тадзио Шиллинга, компании Европы в России достигли определенного равновесия в новых экономических реалиях.

«После двух лет активного восстановления бизнес перешел в фазу стабилизации: компании адаптировали свои операционные модели, нашли альтернативные цепочки поставок и научились работать в условиях сохраняющихся ограничений», — подчеркнул Шиллинг.

Согласно исследованию Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), 67% компаний (против 66% в 2024 году) не планируют закрывать свой бизнес в России.

Среди причин, по которым иностранные компании продолжают работать на российском рынке, топ-менеджеры также называют квалифицированных сотрудников, доступные цены на сырье, государственные субсидии и стимулы, низкие зарплаты, невысокую конкуренцию и привлекательные условия для экспорта продукции.