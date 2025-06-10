Россия отменила повышенные пошлины на лечебное питание из ряда стран

Правительство России отменило повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на лечебное, диетическое и специализированное питание из некоторых стран. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

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Меры касаются продукции из государств и территорий, принимающих меры, которые нарушают экономические интересы РФ. В кабмине подчеркнули, что спецпитание необходимо недоношенным и маловесным новорожденным, пациентам с различными заболеваниями, в том числе нарушениями метаболизма, диабетом, онкологией, муковисцидозом.

«Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке», - указали в пресс-службе.

Ранее кабмин дополнительно выделил свыше 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива мазута после аварии с танкерами в Керченском проливе, пишет RT.