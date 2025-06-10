Морской экспорт бензина из России значительно уменьшился

Российские компании, занимающиеся экспортом, в мае отправили за рубеж по морю всего 133 тысячи тонн бензина, что на 24% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

В сравнении с прошлым годом показатель уменьшился на 47%, а в сравнении с предыдущим месяцем — на 63%. Специалисты центра связывают это снижение с укреплением рубля. В мае курс доллара впервые за два года опустился ниже 80 рублей.

Снижение объемов экспорта также было вызвано продлением до конца мая ремонтных работ на установках первичной переработки на нефтеперерабатывающих заводах и началом сезонного увеличения спроса на внутреннем рынке, говорится в материале. Так, ремонтные работы на Комсомольском НПЗ, «Уфанефтехиме» и Волгоградском НПЗ в совокупности привели к уменьшению производства бензина на 72 тысячи тонн по сравнению с апрелем. В результате за пять месяцев 2025 года морской экспорт бензина снизился на 3,3% в годовом исчислении, до 1,7 миллиона тонн.

В мае ключевым направлением экспорта российского морского бензина оставались страны Африки. Объёмы поставок в этот регион достигли 90 тысяч тонн, что на 17% больше, чем месяцем ранее, и на 90% больше, чем годом ранее. За первые пять месяцев текущего года объём экспорта составил 622 тысячи тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ключевым направлением российского морского экспорта бензина в мае стали страны Африки. Поставки туда достигли 90 тыс. т, то есть увеличились на 17% месяц к месяцу и на 90% год к году, а за первые пять месяцев достигли 622 тыс. т бензина, что на 3% больше аналогичного показателя 2024 года.

Вторым по значимости экспортным направлением стала Бразилия, куда в мае было поставлено 41 тысяча тонн продукции, что в два раза больше, чем в предыдущем месяце, и на 17% больше, чем в прошлом году. Однако из-за сложной ситуации на рынке и укрепления рубля поставки бензина в азиатские страны в мае были прекращены. В апреле объем морского экспорта в этом направлении составил 156 тысяч тонн, пишет издание.