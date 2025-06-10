Европейский бизнес назвал веские причины оставаться на российском рынке

Две трети зарубежных компаний, работающих в РФ, не рассматривают вариант ухода с рынка. Ведущими аргументами остаются масштаб отечественного рынка, его значительные перспективы и обнадеживающая динамика роста. Таковы выводы исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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Индекс делового климата, рассчитываемый АЕБ, зафиксировался на отметке 127 баллов из 200 возможных, что соответствует результату 2024 года. Для контекста: пиковые значения индекса наблюдались в 2012 году (159 баллов), 2011-м (155 баллов) и 2021-м (145 баллов). В кризисном 2022 году показатель обрушился до 80 баллов, а в период 2013–2015 годов варьировался в пределах 115 и 106 баллов.

Европейский бизнес в России обрел определенный баланс в изменившихся реалиях. После двухлетнего активного восстановления наступил период стабилизации: предприятия трансформировали свои операционные схемы, наладили альтернативные логистические цепочки и адаптировались к сохраняющимся ограничениям. Согласно данным АЕБ, 67% организаций (против 66% в 2024 году) не рассматривают перспективу прекращения работы в стране.

Руководители иностранных компаний среди ключевых преимуществ российского рынка также выделяют наличие квалифицированных кадров, привлекательные цены на сырье, государственную поддержку и субсидии, умеренный уровень заработных плат, сниженную конкурентную нагрузку и выгодные условия для экспортно ориентированного производства.

В сравнении с предыдущим годом иностранный бизнес демонстрирует меньший оптимизм относительно краткосрочных (1-2 года) перспектив российской экономики (рост ожидают лишь 50% компаний против 64% годом ранее). Однако оценки среднесрочного горизонта (3-5 лет) улучшились (65% ожидают роста против 60% в 2024 году), а долгосрочные ожидания (6-10 лет) заметно укрепились (82% компаний прогнозируют рост против 66% в 2024 году).

Наиболее серьезными барьерами для деятельности в России респонденты называют ограничения, связанные с санкциями США, ЕС и ответными мерами РФ, а также геополитическую нестабильность. Различные формы санкционного давления затронули 87% предприятий (против 80% в 2024 году). Наибольший ущерб бизнесу нанесли ограничения в отношении российских банков, экспортно-импортные барьеры, заморозка валютных резервов и отключение от SWIFT, транспортные ограничения и лимиты на использование программного обеспечения.

Дополнительно отметим, что АЕБ проводит подобные исследования с 2011 года. В текущем опросе участвовали представители компаний из России (19%), Германии (18%), Швейцарии (10%), США (9%), Франции (7%), Нидерландов (5%), Великобритании (5%), Италии (5%) и иных государств. Многие российские компании – члены АЕБ – частично принадлежат европейскому капиталу, основаны гражданами европейских стран или имеют европейские корни.