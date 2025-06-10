Россия в 2025 году увеличила импорт черешни

Россия с начала 2025 года увеличила импорт черешни в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 27,9 тыс. тонн.

Об этом ТАСС сообщили в Россельхознадзоре.

"По данным ФГИС "Аргус-фито", по состоянию на 4 июня 2025 года Россией импортировано 27,9 тыс. тонн черешни, что в 1,4 раза больше показателя аналогичного периода 2024 года, когда было поставлено 20,2 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2024 году в Россию было поставлено 179,2 тыс. тонн черешни против 233,2 тыс. тонн в 2023 году.