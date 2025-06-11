Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России

Вариант введения США новых санкций против России по-прежнему актуален, но возможны непредвиденные последствия подобного шага, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что ведомство готово принять меры для содействия прочному и устойчивому миру. Действующие американские рестрикции и экспортный контроль в отношении российской стороны остаются в силе.

Бессент рекомендовал конгрессу США продолжить предоставлять Белому дому пространство для маневра для поддержания переговоров.

До этого сообщалось, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм( (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) поддержал планы Европейского союза ввести очередные санкции против России.

Накануне газета Financial Times писала, что Европейская комиссия собирается предложить уменьшить потолок цен на нефть из России с $60 до $45 за баррель, а также запретить использовать российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе «Северные потоки», в рамках новых антироссийских санкций.

По словам источников FT, в ЕК с оптимизмом смотрят на перспективу достижения согласия странами Европейского союза по поводу нового пакета антироссийских санкций до конца июля этого года.