Мосбиржа начала расчет индекса биткойна

Индекс Мосбиржи ПФИ Биткойна (MOEXBTC) растет на 3,1% - до $109,169 тыс., свидетельствуют данные торговой площадки. Это первое значение индекса после его запуска.

По состоянию на 14:10 мск биткойн на площадке Binance рос на 2,01% и находился на уровне $109,469 тыс.

Периодичность расчета индекса - один раз в день в 12:30 мск.

Индекс биткойна Мосбиржи (MOEXBTC) отражает средневзвешенную цену бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT, торгуемых на платформах Binance (вес в индексе 50%), Bybit (20%), OKX (15%) и Bitget (15%). Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение с учетом весовых коэффициентов всех отобранных торговых площадок. В будущем индикатор может быть использован как базовый актив для финансовых инструментов.