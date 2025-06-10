СМИ: Еврокомиссия хочет ввести санкции против 22 российских банков

Еврокомиссия (ЕК) в рамках новых санкций против России предлагает ввести санкции против 70 судов и 22 банков, что приведет к их отключению от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на внутренний документ ЕК.

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В публикации отмечается, что данное решение доведет общее число кораблей в списке до более 400.

Издание подчеркивает, что Еврокомиссия также предлагает ввести санкции против капитана связанного с российской стороной судна, который является гражданином Индии.

2 июня сообщалось, что в США сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и его коллега из Демократической партии Ричард Блюменталь заявили о планах принять к саммиту G7 законопроект о санкциях против стран, импортирующих российские энергоресурсы.

Проект, представленный в апреле, предполагает введение пошлин в 500% на импорт из государств, покупающих у России нефть, нефтепродукты, газ и уран.