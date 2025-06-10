Аналитик Юшков: изменение потолка цен на нефть фактически ни на что не влияет

Если будет принято решение о снижении потолка цен на нефть с $60 до $45 за баррель, то существенных проблем для государства и для бюджета оно не создаст, объяснил в беседе с RT эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Но вот это снижение потолка цены можно рассматривать как элемент создающейся будущей попытки европейцев перекрыть для нас выход в Балтийское море для перевозки нашей нефти. Я думаю, что на это они решатся только, если их Соединённые Штаты поддержат. А Соединённые Штаты, как мы видим, всё-таки пока занимают некую выжидательную позицию. А само по себе изменение потолка цен фактически ни на что не влияет», — заявил аналитик.

Комментируя заявление о возможном запрете на покупку нефтепродуктов из российского сырья, Юшков отметил, что это для самих европейцев будет очень большой проблемой.

«На мировом рынке начнётся дефицит и рост цен, и получается, что мы за счёт оставшихся объёмов продаж заработаем те же самые деньги, а страны Европы и США пострадают. Поэтому мне кажется, что это непродуманное заявление», — заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила G7 снизить потолок цен на нефть с $60 до $45 за баррель и будет добиваться его соблюдения.

Также ЕК предлагает запретить импорт в ЕС нефтепродуктов, произведённых на основе российской нефти.