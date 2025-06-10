Специалист Соболев: активность валютного рынка низкая из-за длинных выходных

Начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что в ближайшие дни возможны колебания котировок в пределах 77,8 — 80 рублей за доллар, 87,8 — 80 рублей за евро и 10,8 — 11,1 рубля за юань.

«На текущей неделе существенных изменений в действующей динамике рублевых инструментов не ожидаем. Активность рынка низкая из-за длинных выходных», — сказал Соболев.

По его словам, внешний и внутренний экономический фон для рубля остаётся умеренно позитивным.

Ранее руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман прокомментировал динамику курса рубля.