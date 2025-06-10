Сийярто озвучил позицию Венгрии по отказу от энергоресурсов РФ

Аксинья Кравченко

Венгрия выступит против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов на встрече министров энергетики стран ЕС, которая пройдет на следующей неделе в Брюсселе. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Сийярто озвучил позицию Венгрии по отказу от энергоресурсов РФ
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Он отметил, что Будапешт «никогда не поддержит предложение Брюсселя, которое ухудшит энергетическую безопасность страны или приведет к росту расходов на коммунальные услуги».

«Мы выступаем решительно против плана запрета импорта энергоносителей из России», — добавил Сийярто на пресс-конференции в Надьканиже.

По его словам, на встрече министров энергетики стран ЕС Венгрия будет стремиться к тому, чтобы «не допустить брюссельского плана, который отрежет Будапешт от ее нынешних источников энергии». Сийярто назвал данный вопрос важной частью суверенитета республики.