Чем объясняют регуляторы рекордный рост золотовалютных резервов Беларуси

Новый исторический максимум зафиксировали золотовалютные резервы Беларуси, которые к первому дню лета составили $11,158 млрд.

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При этом первый заместитель председателя правления финансового регулятора страны Александр Егоров акцентировал внимание не столько на важности абсолютного значения данной цифры, сколько на соотношении ее с внешней торговлей.

"И это уже 2,6 месяца импорта", - отметил он, выступая накануне в эфире национального телеканала "Первый информационный".

Что же касается темпов роста золотовалютных резервов, то нарастить их, уточнил эксперт, позволила комбинация нескольких факторов. Первой была названа инвестиционная политика, поскольку критически важно, в какие инструменты вкладывать валютные резервы. Вторым элементом успеха стала процентная политика в отношении физических лиц, а третьим - процентная политика в отношении юридических лиц, в том числе разумное ограничение денежной массы. Это и позволяет обеспечивать баланс валютных потоков, пояснил Егоров.

Словом, Национальный банк, заявил он, проводил последовательную политику по вложению части средств золотовалютных резервов в золото. Рост цены золота за тройскую унцию с начала года позволил нарастить резервы примерно на $1,1 млрд. Но в целом рост составил более $2 млрд. Еще одним важным фактором, безусловно, стала покупка валюты на внутреннем рынке.

Кроме того, большое значение имеет последовательная процентная политика, которая показывает населению сберегательную предпочтительность белорусского рубля над иностранными валютами. Это позволило обеспечить чистую продажу валюты населением - чуть более $400 млн с начала года. Важным фактором эксперт назвал и чистую продажу валюты нерезидентами. Это примерно $0,5 млрд. Он отметил, что с "апреля - мая юридические лица тоже обеспечивают чистый приток валюты в страну".

Обозначил зампред правления Нацбанка и наличие существующих рисков. Дело в том, что если цена на золото выросла, то она может и снизиться. Но финансисты прогнозируют, что, даже если произойдет снижение цены на золото, существенного снижения золотовалютных резервов до тех уровней, которые в том числе определены указом Президента Беларуси, не произойдет.