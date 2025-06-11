Специалист Бахтин допустил рост курса доллара к декабрю

Инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал возможный рост курса доллара к декабрю 2025 года.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что кроме стоимости нефти, на рубль до конца года будут оказывать давление секвестр ключевой ставки и сезонные параметры платёжного баланса.

«В бюджете на 2025 год заложена средняя цена нефти в $69,7. Средняя цена Brent с начала года составляет $70,2. То есть пока никаких критичных ценовых изменений не произошло», — сказал Бахтин.

По оценке специалиста, в перспективе средняя цена нефти может оказаться ниже бюджетного таргета, что и к декабрю курс доллара составит 90 руб., а евро — 100 руб.

Ранее руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман прокомментировал динамику курса рубля.