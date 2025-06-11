СМИ: торговые переговоры ЕС и США могут затянуться

Торговые переговоры между США и Евросоюзом могут не закончиться к 9 июля, как предполагалось ранее. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее решил отложить введение тарифов в размере 50% на импорт из стран Европейского союза до 9 июля. По словам источников агентства, в Евросоюзе считают, что заключение договоренностей по тарифам до 9 июля — это оптимальный вариант развития событий. Это позволит продолжить обсуждение и детально проработать все условия, полагают в ЕС.

В настоящее время, как сообщает агентство, между сторонами ведутся переговоры, которые затрагивают различные сферы: производство стали, алюминия, автомобилей, фармацевтических препаратов, полупроводников, а также гражданскую авиацию. Кроме того, обсуждаются нетарифные ограничения.

Стало известно о провале переговоров США и ЕС по санкциям

Как отметили представители Европейского союза, несмотря на оптимистичную обстановку, процесс все еще остается трудным. В Брюсселе считают, что США стремятся получить односторонние уступки, и, скорее всего, итоговое соглашение будет асимметричным в пользу США. В связи с этим Европейский союз активно готовится к возможным ответным действиям, включая меры, выходящие за рамки введения тарифов, сообщает агентство.