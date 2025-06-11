Песков прокомментировал планы ЕК снизить потолок цены на российскую нефть до $45

Дмитрий Песков заявил, что предложение Еврокомиссии, которая предложила странам G7, дополнительно снизить потолок цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, не способствуют стабилизации энергетических рынков.

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«Однако Россия не первый год живет в условиях ограничений, - заметил Песков.

Полученный полезный опыт, по словам спикера Кремля, позволит минимизировать последствия от подобных решений.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила странам «Большой семерки» (G7) снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Мера войдёт в 18 пакет антироссийских санкций. Напомним, что Россия не поставляет нефть по контрактам, в которых прописываются ценовые ограничения.