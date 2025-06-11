РФ поставила Египту беспрецедентные 10 млн т зерна в 2024 году

Россия по итогам 2024 года стала крупнейшим экспортером зерна в Египет, поставив туда более 10 млн тонн.

Столько пшеницы не покупало ни одно государство в мире, заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

"Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в Египет и в прошлом году поставила сюда более 10 млн тонн. Это беспрецедентная цифра, поскольку никто в мире не покупал зерно в таких объемах и никому другому РФ не продавала столько хлеба", - подчеркнул он в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Дипломат добавил, что, по его данным, зерно российского производства "активно используется при производстве хлеба" в Египте, а также выразил надежду на то, что сотрудничество между Каиром и Москвой в данной сфере в дальнейшем будет только возрастать.