Премьер Британии прокомментировал конфискацию российских активов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал сложным вопрос конфискации замороженных в стране российских активов.

«Это сложный вопрос. Существует множество противодействующих факторов, которые необходимо тщательно взвесить при принятии этого решения», — цитирует его РИА Новости.

Стармер отметил, что Лондон обсуждает этот вопрос с союзниками.

Макрон: для конфискации российских активов нет легальных рамок

Ранее глава федеральной канцелярии ФРГ Торстен Фрай заявил о необходимости «внимательнее изучить» проблему замороженных активов России и рассмотреть вопрос их конфискации.