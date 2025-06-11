Денежная база России стремительно растет

В России зафиксирован рост объема денежной базы в узком определении. На 6 июня он достиг 18 151,8 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Для сравнения: на 30 мая денежная база в России составила 18 032,2 млрд рублей. Так, за указанный период она увеличилась на 0,66%, или на 119,6 млрд рублей. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

В узком определении денежная база включает в себя наличные деньги, которые были выпущены в обращение Банком России, а также остатки средств в кассах кредитных организаций. Кроме того, в нее входят средства, которые кредитные организации должны были зарезервировать в национальной валюте и депонировать в Центральном банке.

Денежное обращение: как циркулируют деньги

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора сообщила, что хранение сбережений в рублях стало более выгодным как для предприятий, так и для граждан России по сравнению с хранением в иностранной валюте.