Кыргызстан отправил 40 тонн люцерны в Россию

Первая партия ценной кормовой культуры объемом 40 т была ввезена в Россию. В планах — поставки семян люцерны в Азербайджан. В этой стране так же высок спрос на качественные корма для животноводства.В Кыргызстане благоприятные природно-климатические условия для выращивания люцерны: плодородные земли, чистая вода и высокогорный климат. Эти факторы позволяют производить экологически чистую продукцию, которая соответствует международным стандартам.

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Кормовая люцерна — это многолетняя бобовая кормовая культура, широко используемая в животноводстве. Она ценится своими высокими питательными качествами. Люцерна содержит большое количество белка, витаминов (особенно группы А и В), минеральных веществ (фосфор, кальций, железо) и незаменимых аминокислот. Все это способствует здоровому росту и высокой продуктивности крупного рогатого скота, овец, коз и других животных.

Ранее sfera.fm сообщала, что российские ученые вывели новый сорт люцерны с высоким содержанием белка. Мария Куприянова, sfera.fm