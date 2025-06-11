Армения обвинила Грузию в блокировке экспорта коньяка в Россию

Армения подозревает Грузию в искусственной блокировке экспорта коньяка в Россию.

Об этом пишет армянское агентство News.am.

Отмечается, что несколько десятков грузовиков с армянским коньяком застряли на КПП «Верхний Ларс» на границе между Грузией и Россией.

«Армянские машины отсюда выгоняют, а турецкие оставляют. Подходим, спрашиваем, говорят, может через час, может через неделю, может через месяц, договорённости нет. К кому подходишь, грубо отсюда выгоняют», — приводит агентство слова одного из водителей.

Как объясняют производители коньяка, на КПП «Верхний Ларс» алкогольная продукция, предназначенная для экспорта в Россию и страны Балтии, «подвергается спонтанным лабораторным проверкам, что приводит к огромным задержкам и финансовым потерям».

До этого министр экономики Армении Геворг Папоян приводил данные, что на территории Грузии застряли 72 грузовых автомобиля, а 52 получили разрешение на въезд в Россию.

Ранее стало известно, что в России в первые четыре месяца 2025 года производство крепкого алкоголя снизилось на 26% по сравнению с прошлым годом.