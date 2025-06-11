Экономист высказался о перспективах торгового перемирия США и Китая

США проигрывают торговую войну Китаю, из-за начавшегося ранее экономического противостояния сторон американской продукции не удастся вернуть свои позиции на китайском рынке. Об этом, говоря о перспективах заключения торгового перемирия между США и Китаем, в разговоре с Рамблером заявил экономист Василий Колташов.

Ранее в ходе переговоров в Лондоне представители США и Китая согласовали предварительный план соглашения по торговле в рамках реализации сделки, заключенной в прошлом месяце в Женеве. Об этом сообщал Bloomberg. Пекин обязался ускорить поставки редкоземельных металлов, а Вашингтон ослабит меры экспортного контроля. Теперь условия торгового перемирия должны оценить лидеры двух стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин. В прошлый раз стороны договорились о взаимном снижении пошлин, но вскоре обвинили друг друга в нарушениях, а министр финансов США Скотт Бессент признавал, что переговоры зашли в тупик.

Решение американской администрации начать торговую войну с Китаем ослабило позиции США на китайском рынке, подчеркнул эксперт.

На момент начала Вашингтоном новой торговой войны с Китаем США занимали на китайском рынке сильную позицию, которая определялась политическими соглашениями. США продавали Китаю большое количество углеводородов, продовольствия, а также, к примеру, различных кормов для скота. При этом Китай мог все это и не покупать у США, тем более американская сельхозпродукция в мире имеет репутацию «грязной». А у российской сельхозпродукции ровно обратная репутация. Почему бы ее было не покупать у России? Но на этот счет имелись соответствующие соглашения, заключенные еще в период первого президентского срока Трампа. В других странах Китай мог бы купить продукцию получше и по более выгодной цене, но из-за наличия соглашения он покупал ее у США. При этом торговая война все это отменила. И теперь речь идет уже о том, чтобы Китай позволил американцам покупать у себя редкоземельные металлы. В дальнейшем американцы станут покупать меньше товаров напрямую у Китая, при этом они сами меньше ему продадут. В Китае будут обходиться без американской продукции, и связывавшие Пекин обязательства будут сняты. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

В результате переговоров сторон американские пошлины будут нормализованы, а китайские товары будут допущены на рынок США, считает эксперт.

«Вместе с тем США будут доступны редкоземельные металлы. Но я очень сомневаюсь, что Трампу удастся вернуть американской продукции прежние позиции на китайском рынке. Ведь США проигрывают Китаю торговую войну. Они ее проигрывают, поскольку начали торговое противостояние с экономикой, которая вдвое больше их собственной по объему производимых товаров… В настоящее время у Китая сильная переговорная позиция, а позиция США слаба. Однако Вашингтон не может этого показать. Поэтому вне зависимости от того, какая именно сделка будет заключена, Трамп объявит ее своей «великой» победой. Однако фактические результаты этой сделки мы сможем оценить только через год-два по тому, как изменится баланс в торговле, по тому, как изменится объем реализуемых в Китае американских товаров», - заключил специалист.

Ранее Трамп заявил о готовности торгового соглашения с Китаем.