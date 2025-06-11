Госдума приняла закон о корректировке бюджета на 2025 год

Госдума на пленарном заседании 11 июня приняла закон, подразумевающий внесение поправок в федеральный бюджет на 2025 год.

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Законом предусматривается изменения основных характеристик бюджета. Доходы федерального бюджета предусматриваются в размере 38,5 миллиарда рублей, нефтегазовые доходы ожидаются в сумме 8,3 миллиарда рублей, базовые нефтегазовые доходы оцениваются в сумме 8,7 миллиарда рублей, ненефтегазовые доходы оцениваются в объеме более 30 миллиардов рублей, дефицит федерального бюджета составит 3,7 миллиарда рублей, а уровень инфляции — 7,6 процента.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов объяснял корректировки сокращением объема нефтегазовых доходов.

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на пленарном заседании 10 июня уточнил, что производителям сельскохозяйственной техники дополнительно выделили 13 миллиардов рублей. «Почти один миллиард дополнительно пойдет на представление грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)», — рассказал парламентарий.