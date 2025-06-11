Цена нефти Brent поднялась выше 68 долларов за баррель впервые с апреля

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 68 долларов за баррель впервые с апреля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на биржу ICE.

К 15:55 по московскому времени стоимость Brent поднималась на 2,3% до 68,13 доллара за баррель. Последний раз топливо данной марки торговалось на этом уровне в апреле 2025 года.

Также в цене выросла нефть марки WTI с поставкой в июле. Она прибавила в стоимости 2,26%, достигнув 66,43 долларов за баррель.

По мнению вице-президента аналитической компании «Борселл» Ольги Веретенниковой, которое приводит «Известия», рост цен на нефть в последние дни обусловлен сразу несколькими факторами, включая природные катаклизмы и геополитические события. В частности, речь идет о смягчающейся риторике президента США Дональда Трампа в отношении торговой войны с Китаем и публикации данных по занятости в Соединенных Штатах.