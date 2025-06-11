Росстат оценил инфляцию в мае

Инфляция в России в мае составила 0,43% в месячном выражении против 0,4% в апреле, а в годовом — 9,88% против 10,23% месяцем ранее. Об этом сообщил Росстат.

«В мае 2025 года по сравнению с апрелем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,43%, по сравнению с декабрем 2024 года — 103,56%», — сказано в публикации.

На продовольственные товары в мае цены выросли на 0,26% в месячном выражении против 0,71% в апреле; в годовом — на 12,49%. Среди отдельных видов продукции сильнее всего подорожали в мае свекла столовая (+19,3%), морковь (+18,1%), лук репчатый (+14,2%). Наиболее заметное снижение цен зафиксировано на огурцы (-31,3%) и помидоры (-21,1%).

Дефляция в группе непродовольственных товаров за прошлый месяц составила 0,13%, но в годовом выражении они подорожали на 4,81%. Более всего за месяц подешевели фотоаппараты (-3,2%), флеш-накопители USB (-3,1%) и телевизоры (-2,7%).

До этого эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев спрогнозировал, что официальная инфляция в России по итогам 2025 года составит 7%, а реальная — 13–14%. При этом он отметил, что происходит движение в сторону стабилизации динамики цен.