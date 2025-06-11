Уровень бедности в России снизился

Доля россиян с доходами ниже границы бедности снизилась. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

В первом квартале 2025 года, по данным ведомства, бедности составила 16 621 рубль. В то же время доля граждан с доходами ниже этой границы, по сравнению с I кварталом 2024 года сократилась на 1,5 процентного пункта. Уровень бедности в стране опустился до 8,1 процента.

Снижение уровня бедности вызвано повышением доходов населения за счет увеличения зарплат, доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собственности. Также на тенденцию повлиял рост социальных пособий. Преимущественно, доходы граждан составляют оплата труда и соцвыплаты (64 и 16 процентов соответственно).

Объем социальных выплат населению в I квартале 2025 года в годовом выражении вырос на 12,5 процента и составил 4,3 триллиона рублей. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата выросла на 13,8 процента, до 92 305 рублей. Средний размер пенсий поднялся на 11,6 процента, до 23 214 рублей.

Ранее стало известно, что Всемирный банк изменил критерии крайней бедности. Международная черта бедности поднялась до трех долларов на человека в день вместо прежних 2,15 доллара. Всемирный бланк отметил, что с учетом пересмотренной оценки в 2022 году около 838 миллионов человек жили в крайней нищете. Это на 125 миллионов человек больше по сравнению с прежним значением в ​​713 миллионов.