Европейский союз (ЕС) планирует подвергунть два небольших банка Китая санкциям за якобы помощь России в обходе действующих ограничений. Об этом в четверг, 12 июня, сообщили в Bloomberg, ссылаясь на определенные документы.

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Ограничения должны войти в 18-й пакет санкций, направленный против РФ. Так, Финансовое учреждение ЕС полностью запретит совершать какие-либо транзакции с двумя китайскими кредитными организациями, которые находятся недалеко от границы с Россией.

По мнению Брюсселя, эти банки помогали Москве «путем обработки транзакций и экспортного финансирования».

О каких именно банках идет речь в материале не уточнили.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент предостерег Конгресс от ужесточения санкций в отношении России, отметив, что американская администрация изучает возможные последствия этого шага, включая непредсказуемые.

В июне американский лидер Дональд Трамп сообщил, что в случае необходимости США готовы ввести санкции в отношении как России, так и Украины. При этом он сравнил президентов стран с маленькими детьми, которые дерутся в парке.