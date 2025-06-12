Цены на яйца в России опустились ниже 100 рублей за десяток

В мае 2024 года средняя стоимость десятка яиц в России впервые с октября прошлого года снизилась ниже психологической отметки в 100 рублей. Согласно данным Росстата, проанализированным РИА Новости, цена на этот базовый продукт питания составила 96,5 рубля, что на 6% ниже апрельского показателя (102,8 рубля) и на 18% дешевле, чем в мае 2023 года (117,7 рубля).

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Наиболее доступные цены зафиксированы в регионах: в Мордовии десяток яиц можно приобрести за 69 рублей, в Крыму — за 70 рублей, а в Пензенской области — за 72 рубля.

Яйца остаются одним из важнейших продуктов в потребительской корзине россиян. Согласно последней статистике Росстата, среднестатистический житель страны потребляет около 237 яиц в год. Снижение цен на этот продукт положительно сказывается на покупательной способности населения, особенно в условиях текущей экономической ситуации.

Напомним, что предыдущий минимум стоимости яиц фиксировался в октябре 2023 года, когда средняя цена составляла 97,1 рубля за десяток.