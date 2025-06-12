Аргентинцы смогут попробовать «настоящую русскую водку» уже в июле

Первая поставка российской водки в Аргентину ожидается в июле. Об этом ТАСС сообщил председатель Совета предпринимателей Россия — Аргентина Поли Коусиньо.

«Скоро будет первая поставка водки. Мы ждем ее в июле», — сказал Коусиньо.

Соглашение о поставках российской водки в Аргентину было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году. Коусиньо уточнил, что по началу в страну будут поставлять горячительный напиток двух известных производителей РФ, чтобы аргентинцы узнали, «что такое настоящая русская водка». По его словам, в дальнейшем ожидается расширение списка марок для обеспечения всего рынка.

До этого посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра сообщил, что из-за санкций РФ стала закупать рыбу у Аргентины вместо США и Канады. В частности, российские импортеры закупают у республики хека, которого уже успели оценить по достоинству. По словам дипломата, эту рыбу назвали более качественной, чем у прошлых поставщиков.