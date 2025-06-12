Крупнейшие инвестбанки предрекли резкое ослабление доллара

Американская валюта в последние месяцы заметно ослабла и вернулась к уровням 2022 года. Об этом пишет РИА Новости.

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По мнению аналитиков ведущих инвестиционных банков, это не предел — в Morgan Stanley считают, что в течение года индекс доллара может снизиться еще на 9%. Похожих прогнозов придерживаются и в других крупных банках, таких как JPMorgan Chase. Там посоветовали инвесторам обратить внимание на иену, евро и австралийский доллар.

Основные причины давления на доллар — ожидания снижения процентной ставки ФРС, слабый экономический рост и возможные изменения в торговой политике Дональда Трампа. Хотя инфляция пока сдерживает Федрезерв от снижения ставки, аналитики не исключают, что это может произойти в ближайшие годы.

В Goldman Sachs отмечают, что доллар сейчас переоценен примерно на 15%, и это создает потенциал для дальнейшего падения. По данным МВФ, американские активы уже занимают треть всех инвестпортфелей в мире — около $22 трлн.

Аналитики также говорят о рисках, связанных с промышленной политикой США. План по возвращению производства в страну требует более слабого доллара, а повышение торговых пошлин снижает интерес к американским активам.

Кроме того, все больше беспокойства вызывает дефицит бюджета США — в этом году он вырос до $1,9 трлн. Программа налоговых послаблений Трампа может привести к увеличению этого показателя до $5,2 трлн.

На фоне этих проблем рубль показал отличные результаты — по оценке Bank of America, он стал самой успешной валютой 2025 года, укрепившись к доллару на 40% с начала года.