Путин заявил о колоссальных запасах минеральных ресурсов в Якутии

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что республика Саха (Якутия) располагает огромными, планетарного масштаба, запасами минеральных ресурсов. Об этом сообщает РИА Новости

«Эта республика (Якутия. – прим. ред.) с колоссальными, просто планетарными запасами минеральных ресурсов. Без всякого преувеличения, с планетарными запасами минеральных ресурсов», – заявил Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

Он также отметил богатство культуры и таланты якутского народа, подчеркнув наличие широкого спектра возможностей для дальнейшего развития региона.

В ходе своего выступления Путин отметил, что на территории региона могли бы разместиться восемь территорий Франции и одна Индия. Однако он подчеркнул, что значение Якутии определяется не только ее размерами.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует принимать участие в мероприятиях праздничного характера в День России. Вместо этого глава государства проведет серьезные встречи, в том числе с участниками программы «Время героев».