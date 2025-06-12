МВФ рассмотрит в ближайшее время вопрос о транше Киеву

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует в ближайшие недели рассмотреть результаты восьмого обзора украинской экономики. Об этом сообщила пресс-секретарь МВФ Джули Козак на брифинге, пишет ТАСС.

После окончательного одобрения итогов обзора Киев сможет получить очередной транш в размере $500 миллионов в рамках механизма расширенного кредитования (EFF), который был утвержден в 2023 году.

«Совет должен провести заседание [по Украине] в ближайшие недели, и мы предоставим более подробную информацию по мере ее поступления», — отметила она.

По словам Козак, «бюджетная декларация Украины на 2026-2028 годы создаст стратегические рамки для налогово-бюджетной политики на оставшийся срок действия программы, что позволит сфокусироваться на основных приоритетах, таких как восстановление, оборона и социальные расходы».

«Она также станет основой для формирования бюджета на 2026 год, который, безусловно, будет важной вехой для Украины», — отметила пресс-секретарь.

Вначале июня Украина официально допустила суверенный кредитный дефолт, отказавшись произвести выплаты держателям долговых ценных бумаг на сумму $2,6 млрд.