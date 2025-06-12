Китай объявил о беспрецедентном решении в отношении стран Африки

Китай объявил о беспрецедентном решении ввести нулевые пошлины на импорт товаров из 53 африканских стран, с которыми у КНР установлены дипломатические отношения. Этот шаг, озвученный на Форуме сотрудничества Китай-Африка, стал прямым ответом на планы администрации Дональда Трампа ввести высокие тарифы на африканский экспорт, сообщает BBC (заблокирована в РФ).

В совместном заявлении министров Пекин подверг критике "попытку некоторых стран нарушить существующий международный экономический и торговый порядок" путем односторонних мер, призвав США решать споры на основе "равенства, уважения и взаимной выгоды".

Решение Пекина расширяет действие прошлогоднего соглашения, по которому Китай уже снизил пошлины для 33 наименее развитых стран Африки. В новый список вошли ключевые партнеры, включая ЮАР и Нигерию. Единственным исключением стало королевство Эсватини, признающее независимость Тайваня.

Китай, остающийся крупнейшим торговым партнером Африки 15 лет подряд, в 2023 году импортировал африканских товаров на сумму $170 млрд. Основу поставок составляют сырьевые ресурсы: кобальт и медь из ДР Конго, бокситы из Гвинеи, нефть из Нигерии и Анголы. Инициатива контрастирует с политикой Вашингтона: в апреле Трамп объявил о планах ввести пошлины в 50% для Лесото, 30% для ЮАР и 14% для Нигерии.

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Американские тарифы угрожают действующей с 2000 года программе "Об обеспечении роста и возможностей в Африке" (African Growth and Opportunity Act, AGOA), позволяющей 35 странам экспортировать в США 1 835 товарных позиций без пошлин. В 2024 году африканский экспорт в США достиг $39,5 млрд. Министр финансов Скотт Бессант заявил, что реализация новых тарифов приостановлена до июля, а отсрочка может быть продлена для стран, ведущих переговоры "добросовестно".

Торговая война между великими державами превращает Африку в арену экономического соперничества. Если Китай делает ставку на открытие рынков без политических условий, то США используют тарифы как инструмент давления. Реакция африканских стран пока неоднозначна: пока одни приветствуют китайскую инициативу, другие опасаются зависимости от сырьевого экспорта.