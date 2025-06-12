Страны G7 пошли против США по вопросу российской нефти

Большинство государств, входящих в «Большую семерку» (G7), выразили готовность самостоятельно снизить установленный альянсом ценовой потолок на российскую нефть, даже если президент США Дональд Трамп примет решение выйти из соответствующего соглашения. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Большинство стран „Большой семерки“ готовы действовать в одиночку и снизить установленный G7 ценовой предел на российскую нефть. Даже если президент США Дональд Трамп решит отказаться от этого», — цитирует агентство один из источников.

Ранее Евросоюз предложил странам G7 снизить ценовой потолок на российскую нефть с текущих 60 до 50 долларов за баррель в рамках 18-го пакета санкций против России. Ограничение цены было введено странами G7 в декабре 2022 года и предусматривает запрет на торговлю российской нефтью дороже установленного уровня, а также ограничения на предоставление сопутствующих услуг.