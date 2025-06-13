Россиян обрадовали сильным падением цен на огурцы

В мае текущего года средняя стоимость одного килограмма огурцов в России опустилась до 138,2 рубля, что стало самым низким показателем с октября прошлого года. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«В мае стоимость огурцов составила 138,2 рубля за килограмм против 202,92 рубля в апреле», — передали РИА новости данные Росстата.

Там уточнили, что в последний раз огурцы были дешевле в октябре прошлого года — тогда их стоимость составляла 134,3 рубля за килограмм.

Сейчас самые низкие цены на огурцы отмечаются в Ульяновской области (88 рублей), Дагестане (88,3 рубля) и Калмыкии (92,2 рубля). Цены на помидоры также достигли минимального уровня с ноября: к концу весны килограмм стоил 220,9 рубля против 281,3 рубля в апреле. Самые дешевые помидоры продаются в Дагестане (152,2 рубля), Калмыкии (158,4 рубля) и Орловской области (166 рублей).

В конце мая резкое снижение цен на свежие овощи было зафиксировано в Курганской области. По данным Свердловскстата, стоимость огурцов снизилась на 6,3%, а помидоров — более чем на 10%.