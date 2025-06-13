Цена нефти Brent взлетела на фоне атаки ВВС Израиля на Иран

В ночь на 13 июня ВВС Израиля нанесли удары по Ирану. Целью атаки стали объекты, связанные с иранской ядерной программой. Мировые рынки отреагировали ростом защитных активов, а также резким скачком цен на нефть, пишет Bloomberg.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на максимуме в 5:42 мск взлетела на 13,18%, до $78,5. Цена нефти Brent превысила эту отметку впервые с 24 января 2025 года.

Позже рост замедлился: на 9:50 мск нефть этой марки торговалась по $74 за баррель. По состоянию на 10:50 мск цена упала до $72,97.

По состоянию на 09:52 мск фьючерсы на золото на бирже Comex выросли на 1,16%, до $3442 за тройскую унцию.

Аналитики заметили, что израильская атака оказала наибольшее влияние именно на рынок нефти в связи с тем, что Иран — крупный экспортер сырой нефти в Китай и Индию.

Минобороны Ирана опубликовало необычный пост в соцсети Х после удара Израиля

Ранее эксперты JPMorgan сообщили, что цены на нефть могут подскочить до $130 за баррель в случае блокады потоков через Ормузский пролив или более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.