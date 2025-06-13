Венгрия вышла на первое место по закупкам российского газа в Европе

В апреле Венгрия стала крупнейшим покупателем российского газа среди стран Европейского Союза, вытеснив Францию с первого места. Согласно данным, обнародованным РИА Новости на основании статистики Евростата, Венгрия увеличила закупки российского газа на 1,6%, доведя их до 251,9 млн евро.

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Французские закупки сократились до 230,2 млн евро, что позволило Венгрии занять лидирующую позицию. Испанцы заняли третье место, увеличив объем закупок на 8,5% — до 153,3 млн евро.

Другие крупные покупатели российского газа в ЕС — Бельгия (82,8 млн евро), Греция (73,1 млн евро) и Нидерланды (60 млн евро). Италия, пропустившая публикацию данных о прямых закупках газа в марте, в апреле приобрела у России топлива на 37 млн евро.

Европа в целом сократила прямые закупки российского газа в апреле до 910 млн евро, что стало минимальным показателем с августа 2023 года. Ранее власти Бельгии и Франции не поддержали инициативу о запрете импорта российского газа в страны Евросоюза. Правительства этих государств выражают обеспокоенность возможными последствиями запрета и требуют предоставить больше информации для принятия взвешенного решения.