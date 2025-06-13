Британия сняла санкции с бывшего члена набсовета Совкомбанка Фисуна

Газета.Ru

Великобритания исключила из санкционного списка российского предпринимателя Алексея Фисуна, ранее занимавшего должность члена наблюдательного совета Совкомбанка.

Британия сняла санкции с российского физлица
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Об этом сообщает Управление по осуществлению финансовых санкций Британии (OFSI) при министерстве финансов Соединенного Королевства.

«Следующее лицо было исключено из консолидированного списка, и против него более не действует мера по замораживанию активов: Алексей Леонидович Фисун», — сказано в документе.

Британия включила мужчину в санкционный список в сентябре 2022 года за то, что он занимал руководящий пост в Совкомбанке. Причины снятия санкций не называются.

До этого Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США также исключило из санкционного списка Фисуна. Он был внесен в этот список в марте 2022 года.