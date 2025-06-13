Британия сняла санкции с российского физлица

Великобритания исключила из санкционного списка российского предпринимателя Алексея Фисуна, ранее занимавшего должность члена наблюдательного совета Совкомбанка.

Об этом сообщает Управление по осуществлению финансовых санкций Британии (OFSI) при министерстве финансов Соединенного Королевства.

«Следующее лицо было исключено из консолидированного списка, и против него более не действует мера по замораживанию активов: Алексей Леонидович Фисун», — сказано в документе.

Британия включила мужчину в санкционный список в сентябре 2022 года за то, что он занимал руководящий пост в Совкомбанке. Причины снятия санкций не называются.

До этого Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США также исключило из санкционного списка Фисуна. Он был внесен в этот список в марте 2022 года.