Европа грозит России новыми санкциями

США видят контуры будущего мира на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог. По его словам, Вашингтон свел воедино российский меморандум и украинские предложения. В итоге получил единый перечень условий урегулирования и считает его перспективным.

Зато Европа предпочитает нагнетать. Министры иностранных дел пяти стран и глава дипломатии ЕС заявили о готовности усилить давление на Москву, в том числе ввести новые санкции в энергетике и банковском секторе.

Не забыли и о наших замороженных активах - их намерены удерживать до прекращения так называемой российской агрессии и компенсации ущерба Украине. И всё это подано под соусом стремления к миру.