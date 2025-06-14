Пушков назвал стоимость нефти в случае, если Иран перекроет Ормузский пролив

Если Иран в качестве ответа Израилю решит перекрыть проход по Ормузскому проливу, цена на нефть взлетит до 130 долларов за баррель. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, Тегеран уже рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Индийским океаном.

"Если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх", - написал политик.

Он предположил, что ее стоимость может достичь отметки в 110 или даже в 130 долларов за баррель.

Цена нефти Brent взлетела на фоне атаки ВВС Израиля на Иран

При этом Пушков не исключил, что Иран могут поддержать йеменские хуситы, заблокировав пролив, ведущий из Индийского океана в Красное море и к Суэцкому каналу. При таком развитии событий рост цен будет еще более значительным, добавил он.

Напомним, вчера утром Израиль нанес массированный удар по Ирану, выбрав целями атаки объекты его ядерной программы. Вечером того же дня Тегеран начал ответную операцию.