США раскритиковали предложение G7 снизить потолок цен на нефть из РФ

США выступили против предложения стран "Большой семерки" (G7) о снижении потолка цен с 60 до 45 долларов за баррель нефти из России. Об этом со ссылкой на источники написало агентство Bloomberg.

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Отмечается, что позиция американских властей ослабляет надежды Европы на то, что в ходе саммита G7 в Канаде получится согласовать снижение предельной цены. Собеседник издания сказал, что Великобритания и Евросоюз (ЕС) могут обсудить этот вопрос и без участия США, что, однако, будет не так эффективно, как единогласное одобрение данного решения всеми странами "Большой семерки".

"Пока нет никаких сдвигов с позиции, которую США изложили на встрече министров финансов G7 в начале этого года", - говорится в публикации.

По мнению источников, окончательное решение останется за президентом США Дональдом Трампом. В самом Белом доме от комментариев отказались.

ЕС предложил снизить потолок цен после того, как в мае российский экспорт сырой нефти вырос до семимесячного максимума. При этом 81% нефти перевозилось на танкерах, не входящих в G7. Это подчеркивает сложность обеспечения соблюдения предельной цены, сказал в беседе с "РГ" профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

Другая причина связана со снижением мировых цен на нефть марки Urals Spot FOB Primorsk - в июне она упала до 55,58 доллара за баррель, что, по словам эксперта, обессмысливает прежний потолок в 60 долларов.

Толкачев считает, что администрация Трампа пока выступает против снижения потолка по двум причинам. Первая - это новые ценовые скидки для Китая, Индии и других покупателей российской нефти. Вторая - рост теневого флота нефтетанкеров, который за счет продаж судовладельцев из Греции и других странах ЕС, согласно недавнему отчету Института Брукингса, с февраля 2022 года по март 2025 года вырос на 41%.