«Где двое дерутся, Россия выигрывает»: РФ получила от США ценный подарок

Польские аналитики отмечают, что обострение отношений между США и Ираном привело к резкому росту мировых цен на нефть. По данным издания TVP, текущая геополитическая напряженность может принести Москве дополнительные доходы от экспорта энергоносителей.

«Случайный подарок. Где двое дерутся, Россия выигрывает», – считают авторы издания.

В последние дни ситуация на Ближнем Востоке обострилась. Дипломатические переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик, а Израиль атакует иранские ядерные объекты. США эвакуируют своих граждан из страны, что свидетельствует о серьезности положения.

Страны G7 пошли против США по вопросу российской нефти

Польские обозреватели обращают внимание, что сложившаяся ситуация неожиданным образом играет на руку России. Как страна – экспортер энергоресурсов РФ получает выгоду от роста мировых цен на нефть. Стоимость барреля Brent уже превысила 70 долларов, тогда как месяц назад она опускалась ниже 60. Аналитики предупреждают, что в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и особенно при возможном перекрытии Ираном Ормузского пролива (через который проходит 20 % мировой нефти) цены могут взлететь еще выше. Это автоматически увеличит доходы России от экспорта энергоносителей, которые за последнюю неделю уже выросли на 2 %.

Польские обозреватели отмечают, что США, сами того не желая, создали ситуацию, выгодную для российского бюджета. В Варшаве считают, что Кремль должен быть доволен развитием событий, поскольку геополитическая напряженность, вызванная американской политикой, работает на экономические интересы Москвы.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что прогноз ChatGPT после атаки Израиля вызвал тревогу на Украине.