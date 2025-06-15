Турция решила резко повысить цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы

Турция увеличит стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 доллара США. Об этом сообщил министр транспорта Абдулкадир Уралоглу, передает телеканал NTV.

Для расчета сборов, взимаемых за проход судов через турецкие проливы, используется золотой франк. Уже в следующем месяце его стоимость вырастет. Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу объявил, что стоимость золотого франка «будет увеличена на 15 процентов до 5,83 доллара с 1 июля 2025 года».

По словам министра, новый курс золотого франка более справедливо отразит затраты Турции и будет коррелировать с текущими данными по рынку золота.

«С помощью этих сборов мы продолжаем совершенствовать нашу инфраструктуру и системы мониторинга движения судов для повышения экологической безопасности, а также безопасности на море в наших турецких проливах, одном из самых рискованных узких водных путей в мире», — заявил Уралоглу.

В Конвенции Монтрё, принятой в 1936 году, говорится, что Турция имеет право взимать сбор с судов, проходящих через проливы.