Венгрия выступит с предложением ЕС по российской нефти и газу

Венгрия 16 июня на министерской встрече Евросоюза в Люксембурге официально предложит Еврокомиссии снять с повестки дня план запрета на поставки энергоносителей из России и вместо этого проанализировать последствия военных действий между Израилем и Ираном для энергетической ситуации в мире.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.