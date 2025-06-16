Орешкин: модель роста экономики России исчерпана, она должна сделать шаг вверх

Модель роста экономики России исчерпана, ей необходимо сделать шаг вверх, заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

В интервью журналу «Эксперт» он рассказал, что в последние годы в России наблюдается активный экономический рост.

Орешкин отметил, что рывок в значительной степени произошёл благодаря активизации незадействованного потенциала экономики, прежде всего кадрового и производственного.

«Эта модель роста себя исчерпала. Столь низкого показателя безработицы, как в России, вы не найдёте ни в одной крупной стране мира. Показатель загрузки существующих мощностей также находится на достаточно высоком уровне. Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперёд, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень», — сказал Орешкин.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что экономика России стала четвёртой в мире по паритету покупательной способности.