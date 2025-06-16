Диалог между США и Китаем: будет ли подписано торговое соглашение?

Диалог между США и Китаем способствовал снижению накала в торговых отношениях. В ближайшее время ожидается подписание соглашения. Хотя американская сторона настроена оптимистично, специалисты, опрошенные РИА Новости, полагают, что пока рано говорить о полном урегулировании конфликта.

Ранее Ли Чэнган, заместитель министра коммерции КНР, заявил, что в ходе двухдневных переговоров в Лондоне между представителями США и Китая состоялись глубокие, конструктивные, профессиональные и искренние обсуждения вопросов торговли.

Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс», считает, что стороны не готовы идти на серьезные уступки. По его мнению, от достижения компромисса выиграют все участники конфликта и мировая экономика в целом. Это приведет к росту фондовых рынков США и других стран, а также к повышению цен на нефть до 70 долларов за баррель. Собеседник также отметил, что полный разрыв торговых отношений маловероятен, поскольку экономики стран слишком сильно зависят друг от друга.

По словам доцента экономического факультета РУДН Сергея Зайнуллина, всего рассматривается три сценария развития ситуации. В худшем случае США запретят товары из Китая и их реэкспорт. Китай ответит жесткими мерами. Также может обостриться ситуация вокруг Тайваня, что грозит выйти из-под контроля, но, вероятно, этого постараются избежать. Самый оптимистичный сценарий — полное взаимопонимание. Однако, по мнению эксперта, такой исход маловероятен.