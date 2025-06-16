Продолжение военного конфликта между Ираном и Израилем может спровоцировать дальнейший рост цен на нефть, что скажется на стоимости рубля, сказал в беседе с RT вице-президент управления продаж юридическим лицам «АВИ Кэпитал» Раис Исмагилов.

Продолжение боевых действий и повреждение нефтяной инфраструктуры Ирана может привести к развитию двух сценариев, считает Исмагилов.

«Первый: Иран остановит экспорт около 1—2 млн баррелей в сутки, что сбалансирует рост квот ОПЕК», — рассказал он.

Второй же сценарий, по его словам, заключается в угрозе блокировки Ормузского пролива, о которой ранее предупреждал Тегеран.

Как рубль отреагировал на конфликт на Ближнем Востоке

«В этом случае поднимется цена страховки. Это приведёт к удорожанию экспорта из Кувейта, Катара и частично ОАЭ. В целом эти факторы не окажут сильного влияния на нефтяные котировки. Нефть закрепится в коридоре $80—90 за баррель», — отметил специалист.

Возможен кратковременный рост до $100 за баррель из-за рыночных эмоций, продолжил эксперт.

«Переход нефти в коридор $80—90 за баррель Brent позволит рублю закрепиться на текущих уровнях. Возможно, даже «сходит» до уровня 70—75 рублей за доллар на фоне высокой волатильности», — подытожил он.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США позволили Израилю напасть на Иран.